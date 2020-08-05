Правозащитники потребовали прекратить дело «Нового величия»

https://static.news.ru/photo/22e270d8-d72a-11ea-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Политически мотивированное дело «Нового величия» должно быть прекращено, все обвиняемые должны быть оправданы. С таким заявлением выступили накануне оглашения приговора правозащитники.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д.

В деле «Нового величия» правоохранительные органы имитируют обеспечение общественной безопасности, используя откровенные провокации и манипулирование, создают надуманные угрозы, чтобы подавить свободу выражения мнений и объявить преступлением простое несогласие, — говорится в заявлении правозащитников.

По их мнению, молодых людей судят фактически за критическое отношение к действующей власти и за попытку обсуждать ситуацию в стране, что противоречит Конституции. Все остальные обвинения — в экстремизме и попытке госпереворота, — как утверждают правозащитники, не доказаны следствием. Кроме того, согласно заключениям экспертов, ни в одном из документов «Нового величия» нет прямых призывов к насилию.

Свои подписи под заявлением оставили сопредседатели МХГ Дмитрий Макаров, Валерий Борщёв, Вячеслав Бахмин, координатор правовой помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе и другие.

Как писал NEWS.ru, на сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых: Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом.

Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участие в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).