Правозащитник объяснил, почему власть «не видит проблемы» в пытках

Пытки в тюрьмах — это не проблема для российской власти. Находящиеся в местах лишения свободы не являются той категорией граждан, о которых государство беспокоится, заявил NEWS.ru помощник руководителя Комитета против пыток Олег Хабибрахманов. По его мнению, ситуация с пытками не вызывает никакой дискуссии на самых верхах, но всё может измениться, если силовики «получат сигнал». Правда, предпосылок к этому правозащитник не видит.

Главная проблема, которую я вижу, заключается в том, что власти не считают это проблемой. Кто у нас подвергается пыткам? Осуждённые, задержанные по подозрению в совершении преступлений, люди, которые выходят на несанкционированные митинги и так далее. Это не та категория граждан, о которых государство очень сильно беспокоится и печётся. Международные запреты тоже особенно не беспокоят, — считает правозащитник.

Он пояснил, что если бы силовики получили сигнал, тогда бы ситуация сама начала меняться. Хабибрахманов добавил, что все необходимые действия прописаны в законе, который «не работает, потому что это неинтересно».

После этой ситуации, которая произошла в тюремной больнице Саратовской области, в какой развитой стране директор ФСИН сохранит свою должность? Генеральный прокурор сохранит своё место? Только в России. Ни один надзорный прокурор не был уволен после истории, которая произошла в этой тюремной больнице, а они должны были лишиться своих мест, — добавил помощник руководителя Комитета против пыток.

По его мнению, ситуация будет меняться, как только у должностных лиц появится понимание, что из-за произошедших инцидентов с пытками они могут лишиться должностей.

Если будут выделены нормальные деньги, можно поставить нормальную систему видеонаблюдения, не для галочки, которая будет выведена в другое ведомство, в прокуратуру, в Следственный комитет, в то же самое ФСБ. Чтобы у нас не было такого, что у нас пытки применяются, и вот ровно в эти пять минут видеокамера не работала. <...> Cамое главное — интерес и позиция власти, — добавил правозащитник.

Ранее основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин назвал тюремные пытки оружием в руках спецслужб. По его словам, принятые в тюремной культуре традиции перестали действовать как раньше, но их освоили спецслужбы.

5 октября стало известно, что Gilagu.net получил от бывшего арестанта фото- и видеоархив объёмом в 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы, в том числе в тюремной больнице в Саратовской области.