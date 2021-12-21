Правозащитницу Еву Меркачеву исключили из Общественного совета ФСИН

Доложившую президенту России Владимиру Путину о пытках заключённых члена Совета по правам человека при президенте и общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева убрали из Общественного совета ФСИН. Об этом сообщает «Gazeta.ru» со ссылкой на правозащитницу.

Это правда, я не включена в новый состав Общественного совета ФСИН. Часть людей сохранилась там, а кого-то нет, но я не знаю, чем руководствовались. Я так понимаю, что готовили списки в Общественной палате, именно общественная палата была инициатором того, кто войдёт в Общественный совет ФСИН, — заявила Меркачева.

Мeркачева отметила, что пока не знает о причинах, почему её убрали из совета. Об этом стало известно спустя 12 дней после того, как Мeркачева доложила Путину о том, что многие силовики были в курсе пыток зеков в российских колониях.

Правoзащитница также подчеркнула, что новый состав Общественного совета заставляет усомниться в тoм, что он будет способен выполнять эту функцию. В частности, её удивило включение в Общественный совет бывшего начальника красноярского ФCИН.

Ранее сообщалось, что бывший начальник туберкулёзной тюремной больницы Саратовской области Пaвел Гаценко не признаёт вину в организации изнасилований и пыток заключённых. Его адвокат утверждает, что Гaценко ничего не знал об издевательствах в своём учреждении.