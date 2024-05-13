Православным напомнили о правилах поминовения усопших в Радоницу РИАН: души усопших нуждаются в молитвах живых в Радоницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Молиться за усопших в Радоницу необходимо на могиле либо в храме, передает РИА Новости. Души мертвых нуждаются в этом, так как они не могут творить добрых дел, чтобы умилостивить Бога. Перед посещением кладбища необходимо сходить в церковь и подать записку с именами усопших для поминовения.

Сделать это нужно до заготовки хлеба и вина. Тогда за покойного вынесут часть просфоры и окунут ее в чашу со святыми дарами в знак прощения грехов. После литургии необходимо остаться в церкви на панихиду и совершить причастие. Тогда молитва будет действеннее.

Издание напомнило, что православная церковь выступает против поминовения спиртным. Разрешено употребление вина, но без излишеств. Вместе с тем строго запрещено ставить на могилы водку и класть черный хлеб.

Наша беда состоит в том, что мы часто ограничиваемся лишь внешней стороной поминовения: панихиды, сорокоусты, записки, свечи и так далее. Мы ведем себя как типичные язычники, в результате чего все дары наши в монастыри и храмы оказываются бесплодными, — отметил профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.

Ранее православным напомнили, что 13 мая 2024 года по церковному календарю восточных христиан отмечается несколько праздников. Одним из самых известных считается день поминовения святого Иакова, одного из последователей Иисуса.