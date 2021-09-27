Православные христиане празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения креста Господня православные христиане отмечают в понедельник, 27 сентября. Он входит в 12 основных церковных торжеств.

Дата связана с событиями четвёртого века, когда мать императора Константина I, царица Елена обнаружила в Иерусалиме крест, на котором был распят Иисус Христос. Реликвия была утрачена после разрушения города римскими войсками в 70-м году.

По легенде, Елена нашла три внешне одинаковых креста. На одном из них был распят Иисус, на двух других — разбойники. Крест Иисуса узнали, когда от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший.

В день Воздвижения креста Господня православные христиане воздерживаются от скоромной пищи.

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