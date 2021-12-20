«Правоприменение у нас хромает»: юрист об идее сажать за пытки на 12 лет

Инициатива ужесточить наказание за пытки, организованные представителями власти, до 12 лет лишения свободы, «изначально правильная», так как подобное преступление выводится в отдельный состав, но в РФ могут появиться проблемы с правоприменением, рассказал NEWS.ru юрист Комитета против пыток Олег Хабибрахманов. Таким образом он прокомментировал внесение в Госдуму (ГД) соответствующего законопроекта, авторами которого являются Главы комитетов ГД и Совфеда по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Инициатива изначально правильная, так как у нас наказание по пыткам тоже предусмотрено, но используется ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия. Такая несколько непонятная формулировка, не всегда включающая в себя пытки, хотя пытки относятся к международной юрисдикции. Они запрещены международным законом. Я считаю, что выделять пытки в отдельный состав нужно, направление правильное. Вопрос в том, будет ли эта статья применяться, — отметил Хабибрахманов.

В качестве примера он привёл «страны — партнёры по СНГ Киргизию, Казахстан, где статья „пытки“ есть, но не она применяется, пытки продолжают квалифицировать как превышение должностных полномочий с применением насилия».

Я очень боюсь, что наша правоприменительная практика пойдёт именно по такому пути, у нас всё ломается именно на этом. Его (законопроект. — NEWS.ru) введут для того, чтобы можно было сказать — смотрите, какая демократичная у нас страна, какие демократичные законы, даже пытки вынесены в отдельный состав, мы с пытками боремся, но, как показывает практика, явление не очень распространённое, так как за последние три года возбуждено всего лишь два уголовных дела, — заявил Хабибрахманов.

Юрист добавил, что дело не в возможном сроке лишения свободы, а в неотвратимости наказания, даже если это год тюрьмы. По его словам, существующая за подобные преступления санкция «от трёх до 10 лет» никого не останавливает, так как «в среднем дают от трёх до пяти».

Будет не 10 лет, а 12, и лишние два года напугают? У нас дают от трёх до пяти лет в среднем. Никого не останавливает. А посмотрите, какие у нас наказания за коррупцию, кого-то останавливает? В СССР была одна исправительная колония для экс-сотрудников правоохранительных органов — ИК-13 в Свердловской области — она существует до сих пор. В РФ — 14, а законы стали строже, — рассказал Хабибрахманов.

Крашенинников отметил, что в ст. 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» предлагается ввести новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Парламентарий отметил, что, по его мнению, это позволит привлечь к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН РФ, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ.

Ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что во Францию вывезён ещё один видеоархив на 200 гигабайт с пытками заключённых. Речь идёт о видеозаписях из пенитенциарных заведений Красноярска, Забайкалья и Приморского края. По его словам, новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах.