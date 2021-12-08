Правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной отрасли, включая учителей, врачей, преподавателей вузов, представителей науки и культуры и так далее. Это будет сделано во исполнение майского указа президента России Владимира Путина, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует ТАСС.

Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Прошу <...> строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены, — сказал глава кабмина.

Ранее Путин дал поручение провести индексацию зарплат некоторым категориям бюджетников в 2022 году с учётом фактического темпа роста средней зарплаты работников, занятых в сфере экономики. Для этого в регионы до конца года направят дополнительные объёмы межбюджетных трансфертов.

Президент напомнил, что соответствующие целевые показатели содержатся в майских указах 2012 года, и отставания уровня зарплат от установленных норм ни в коем случае нельзя допускать. В связи с этим Путин поручил правительству предусмотреть дополнительные средства. При этом он добавил, что дополнительные выплаты медикам и учителям не должны учитываться при установлении уровня заработных плат.