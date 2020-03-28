https://static.news.ru/photo/52035c00-7100-11ea-b59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организации, предоставляющие услуги общественного питания в России, на нерабочей неделе могут обслуживать клиентов на вынос и осуществлять доставку заказов.

Такое положение содержится в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина, опубликованном на сайте кабмина. В документе также отмечается, что дистанционная продажа допускается как для продовольственных, так и для иных товаров, за исключением тех, что законодательно запрещены к реализации на территории РФ.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства подписал соответствующий указ. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил, что нерабочая неделя предполагает продолжение работы в удалённом режиме, передавал NEWS.ru.