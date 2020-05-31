Правительство установило правила выплат волонтёрам

https://static.news.ru/photo/4914bbf2-a346-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные работники и волонтёры, которые заботятся об оставшихся без поддержки гражданах во время пандемии COVID-19, получат специальные выплаты. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

В период с 1 апреля по 30 июня 2020 года правительство распорядилось ежемесячно выделять средства для тех, кто принял на временное проживание или под временную опеку инвалидов, стариков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подать запрос на выплаты можно будет до 1 октября.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выплаты на детей были инициативой Владимира Путина.