Правительство сократит сроки получения налоговых вычетов

https://static.news.ru/photo/26255794-381c-11eb-ba45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вопрос об упрощении процедуры и сроков получения налоговых вычетов рассмотрит 7 декабря правительство. Если вопрос получит одобрение, упрощённая процедура может стартовать уже с 1 января следующего года.

Собирать и сдавать кипу бумажных документов больше не потребуется. Для получения денег от государства будет достаточно заполнить заявление в личном кабинете, пишут «Известия».

Вся процедура перейдёт в онлайн-режим, что сделает оформление налогового вычета более комфортным. На сегодня декларацию, за заполнение которой россияне чаще всего платят деньги частным фирмам, и другие подтверждающие документы сотрудники налоговой проверяют три месяца.

После этого в течение месяца деньги перечисляют заявителю. Новые правила предусматривают, что от подачи заявления до получения денег должно пройти 45 дней. На развитие информационной системы правительство выделит 2,3 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расширить список расходов, по которым россияне могут получить социальный налоговый вычет, и включить в него оплату за оказание психологической помощи предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев.