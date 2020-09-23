Правительство приняло новые правила техосмотра

https://static.news.ru/photo/a715d068-fdca-11ea-a60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении новых правил проведения техосмотра автомобилей.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Обновлённый порядок вступит в силу после принятия поправок в закон о техосмотре и будет действовать шесть лет.

Законопроект о реформе техосмотров был принят Госдумой ещё в 2019 году и призвал изменить практику покупки диагностических карт как приложения к полису ОСАГО. Инициатива переводит карты в электронный вид, обязывает фиксировать на фото процесс техосмотра, а также вводит штрафы для водителей за эксплуатацию машины без ТО.

Закон должен был вступить в силу 7 июня 2020 года, но из-за коронавируса его запуск перенесли на 1 марта 2021 года.

Как писал NEWS.ru, с 27 июля в России проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации наказывается уголовно. Такое преступление также может караться обязательными работами в 480 часов или арестом до шести месяцев.