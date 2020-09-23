Правительство приняло новые правила техосмотра

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении новых правил проведения техосмотра автомобилей.
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Законопроект о реформе техосмотров был принят Госдумой ещё в 2019 году и призвал изменить практику покупки диагностических карт как приложения к полису ОСАГО. Инициатива переводит карты в электронный вид, обязывает фиксировать на фото процесс техосмотра, а также вводит штрафы для водителей за эксплуатацию машины без ТО.
Закон должен был вступить в силу 7 июня 2020 года, но из-за коронавируса его запуск перенесли на 1 марта 2021 года.
Как писал NEWS.ru, с 27 июля в России проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации наказывается уголовно. Такое преступление также может караться обязательными работами в 480 часов или арестом до шести месяцев.
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