Кабмин в течение двух дней представит Путину новые антикризисные меры

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Российская кинологическая федерация обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой изменить требования по выгулу домашних животных не далее 100 метров от дома во время режима самоизоляции.

Кинологи просят пересмотреть норматив и разрешить выгуливать собак в пределах района в тех случаях, когда другого места для выгула в окрестностях нет, пишет РИА Новости. По словам президента РКФ Владимира...