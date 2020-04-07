Кабмин в течение двух дней представит Путину новые антикризисные меры

Председатель правительства Михаил Мишустин представит президенту новый пакет антикризисных мер в течение двух дней, заявил 7 апреля лидер справедливороссов Сергей Миронов после встречи премьера с руководителями думских фракций.
Председатель правительства подчеркнул, что правительство сейчас готовит свой пакет предложений, который в течение двух дней представит президенту. И наши [партийные] инициативы будут рассмотрены и учтены в рамках этой работы кабмина, — цитирует Миронова ТАСС.
По информации политика, правительство представит меры поддержки граждан, бизнеса, медицины и российской экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции и действия режима самоизоляции.
Как писал NEWS.ru, 28 апреля в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома. Ограничения введены из-за вспышки коронавирусной инфекции, к 7 апреля поразившей около 7,5 тысячи россиян. Нерабочие дни продлятся как минимум до конца апреля, многие компании вынужденно приостановили работу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен