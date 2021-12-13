Правительство подготовило план на случай распространения «омикрона»

Правительство России подготовило дополнительный план противодействия распространению нового штамма коронавируса «омикрон» в РФ и направило его президенту страны Владимиру Путину, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, её слова приводит ТАСС. По состоянию на 13 декабря эта вариация выявлена у 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР.

Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона» и его [план] направили на соответствующий доклад, — сказала Голикова на заседании фракции «Новые люди» по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

Ранее сообщалось, что Татьяна Голикова не исключила роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. Она отметила, что страна не сможет полностью закрыть границы из-за высоких трансграничных перетоков и выезда россиян за рубеж в период длинных выходных, и порекомендовала регионам продлить действие ограничительных мер. По мнению вице-премьера, вероятность распространения «омикрона» в России очень велика.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. В ВОЗ выразили обеспокоенность в связи с его высокой контагиозностью и вероятным снижением эффективности вакцин. Штамм был обнаружен на территории 63 государств. 13 декабря стало известно о выявлении первого случая заражения в Китае. В России вариация подтвердилась у 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР.