Правительство одобрило поправки в закон о службе в УИС

https://static.news.ru/photo/705a7362-267e-11eb-99c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Правительство России одобрило проект закона, вносящий изменения в ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ» и ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Изменения позволяют сохранить на службе в УИС квалифицированный личный состав, а также устранить дефицит профессиональных кадров, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Отмечается, что документ передан на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Как сообщал NEWS.ru, ранее правительство одобрило изменения в закон о военной службе. Нововведения коснутся вопросов организации военно-врачебной экспертизы граждан при призыве на военную службу, а также профилактики коррупции при проведении медицинского освидетельствования призывников.

Сегодня кабмин также одобрил выделение регионам денег на субсидии для ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение выплат, которые каждый месяц будут получать родители малышей от трёх до семи лет включительно и в полном объёме.