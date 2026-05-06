Правило конверта для невероятно сочной курочки — рецепт без лишней возни

Невероятно, как из обычной куриной грудки получается эффектное праздничное блюдо. Мясо сначала запекается в плотном конверте при низкой температуре, а потом подается с пикантным сливочно-яичным соусом с каперсами и зеленью. Результат — сочный, ароматный и очень нарядный ужин.

Что понадобится

Куриная грудка — 2 шт., яйца — 2 шт., масло сливочное — 4 ст. л., каперсы — 1 ст. л., петрушка — 1 пучок, масло растительное — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Нарезаю пищевую пленку на 8 квадратов 30 х 30 см. Каждый кусок щедро смазываю растительным маслом по центру. Куриные грудки натираю солью и перцем, выкладываю на пленку и очень плотно заворачиваю в конверты.

Укладываю на противень и запекаю в духовке, разогретой до 160 °С, 14–16 минут. Тем временем варю яйца вкрутую, остужаю и очищаю. Мелко рублю яйца и петрушку, а каперсы разрезаю на 2–3 части.

В небольшой сковороде на среднем огне растапливаю сливочное масло, добавляю петрушку, через 30 секунд снимаю с огня и вмешиваю каперсы с яйцами. Солю, перчу и перемешиваю. Подаю соус горячим к запеченной грудке.