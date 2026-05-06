День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 10:58

Правило конверта для невероятно сочной курочки — рецепт без лишней возни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Невероятно, как из обычной куриной грудки получается эффектное праздничное блюдо. Мясо сначала запекается в плотном конверте при низкой температуре, а потом подается с пикантным сливочно-яичным соусом с каперсами и зеленью. Результат — сочный, ароматный и очень нарядный ужин.

Что понадобится

Куриная грудка — 2 шт., яйца — 2 шт., масло сливочное — 4 ст. л., каперсы — 1 ст. л., петрушка — 1 пучок, масло растительное — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Нарезаю пищевую пленку на 8 квадратов 30 х 30 см. Каждый кусок щедро смазываю растительным маслом по центру. Куриные грудки натираю солью и перцем, выкладываю на пленку и очень плотно заворачиваю в конверты.

Укладываю на противень и запекаю в духовке, разогретой до 160 °С, 14–16 минут. Тем временем варю яйца вкрутую, остужаю и очищаю. Мелко рублю яйца и петрушку, а каперсы разрезаю на 2–3 части.

В небольшой сковороде на среднем огне растапливаю сливочное масло, добавляю петрушку, через 30 секунд снимаю с огня и вмешиваю каперсы с яйцами. Солю, перчу и перемешиваю. Подаю соус горячим к запеченной грудке.

Проверено редакцией
Читайте также
В России стали массово отказываться от нянь из одной страны
Общество
В России стали массово отказываться от нянь из одной страны
«Робин Гуд» стал одним из лучших детских лагерей в России
Общество
«Робин Гуд» стал одним из лучших детских лагерей в России
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Общество
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Добавляю йогурт к куриной грудке — и в духовку: так филе остается нежным даже на второй день
Общество
Добавляю йогурт к куриной грудке — и в духовку: так филе остается нежным даже на второй день
Общество
рецепты
курица
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.