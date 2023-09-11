Правила дорожного движения предложили переписать понятным языком В Общественной палате займутся написанием ПДД доступным языком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила дорожного движения (ПДД) в России по запросу населения следует переписать понятным языком, заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями Александр Холодов. В разговоре с «Парламентской газетой» он уточнил, что ОП занимается работой над предложениями, учитывая появление новых видов транспорта, например электросамокатов.

Сейчас спрос на более нормативный документ, написанный простым языком, который даже дети будут понимать. Да и взрослый водитель чтобы не забывал через неделю после того, как получил водительское удостоверение. Появились новые виды транспорта — электросамокаты, которыми управляют люди разного возраста, — пояснил Холодов.

По его словам, действующие правила уже не отражают современную реальность, а из-за постоянного переписывания одного и того же документа его качество значительно ухудшилось. Холодов уверен, что члены ОП смогут соблюсти «баланс между официальным и бытовым», составляя новый свод правил. Там планируют сделать заготовки для будущего документа. Холодов подчеркнул, что подобный опыт у Общественной палаты уже был: отдельные предложения по электросамокатам вошли в ПДД.

Холодов добавил, что структуру документа хотят изменить. По его мнению, начинать его нужно не с понятий и терминов, а с правил для пешеходов. После этого стоит поставить разделы для тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности и так далее. Такой принцип распределения глав Холодов назвал «от простого к сложному».

Мы собираем предложения от населения на нашем сайте. Они периодически поступают. Креативного пока ничего нет, но благодаря им уже понятна структура будущего документа. Дальше планирую привлечь экспертов — по пешеходам, средствам индивидуальной мобильности, — заключил Холодов.

Депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев вместе с коллегами ранее предложил создать новое подразделение полиции, которое будет передвигаться на электросамокатах. По его словам, это позволит следить за владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ).