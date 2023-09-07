Полицейским предложили догонять на самокатах нарушителей ПДД Петербургские депутаты предложили создать подразделение полиции на самокатах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует создать новое подразделение полиции, которое будет передвигаться на электросамокатах, с таким предложение выступил депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев вместе с коллегами. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», он пояснил, что это позволит следить за владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах и тротуарах, а также догонять нарушителей ПДД.

Будем предлагать создать специальное подразделение полиции на самокатах, поскольку по-другому догнать нарушителей трудно, — пояснил Цивилев.

Он также подчеркнул, что в Санкт-Петербурге также разработали законопроект, который ограничит возможность парковать СИМ на узких улицах, а также установит максимальное число электросамокатов, которые можно использовать в городе. Цивилев пояснил, что количество СИМ не должно превышать 45 тысяч единиц. Парламентарии отметили, что подготовили обращение в Госдуму, в котором также предложат увеличить административную ответственность.

Петербургские депутаты уверены, что необходимо рассмотреть вопрос страхования ответственности владельцев СИМ. Член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев поддержал данное мнение и отметил, что это позволит идентифицировать нарушителя, даже если самокат частный. Парламентарий добавил, что вводить полный запрет на использование таких средств передвижения не планируется. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман уточнила, что можно настроить дорожные камеры таким образом, чтобы они могли контролировать правонарушения владельцев СИМ.

Компании вводят механизмы контроля возраста клиентов, то есть ребенку привязать к счету банковскую карту родителей скоро будет невозможно. Есть самокаты, которые контролируют вес пассажира, то есть, опять же, с ребенком такое устройство не поедет, — поделилась Эрдман.

Депутат Госдумы Александр Якубовский ранее рассказал, что в ходе осенней сессии парламентарии рассмотрят новые штрафы и ограничения на электросамокаты. По его мнению, все подобные транспортные средства должны иметь номера и регистрироваться в ГИБДД.