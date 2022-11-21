«Курят и рыгают»: пранкеры Вован и Лексус об украинских чиновниках Пранкеры Вован и Лексус рассказали о невоспитанности украинских чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пранкер Вован

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в беседе с Telegram-каналом Readovka рассказали о бестактности и невоспитанности украинских высокопоставленных лиц, с которыми им пришлось общаться. По словам Вована и Лексуса, чиновники с Украины позволяли себе в разговоре «есть, пить, курить, лежать и рыгать». Они также заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский призывает граждан своей страны сражаться и погибать, хотя сам в ряды ВСУ вступать не хочет.

Ели, пили, курили, лежали, рыгали: Вован и Лексус рассказали о свинстве и бестактности украинских чиновников <...> Каждый из украинских политиков отличился бестактностью и невоспитанностью. Кулеба хрустел сухариками, Коломойский пил виски, а Ермак матерился. Но вишенка на торте — нынешний президент незалежной Владимир Зеленский, который призывает собственную армию сражаться и погибать, хотя сам до поста президента Украины признавался, что не желает вступать в ряды ВСУ, — говорится в публикации канала.

17 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами заявил, что Минские соглашения ему нужны были, чтобы получить как минимум четыре года на развитие ВСУ. Вован и Лексус позвонили Порошенко под видом экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

18 июля Вован и Лексус, притворившись Зеленским, разыграли американского писателя Стивена Кинга. Блогеры попросили его написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих.