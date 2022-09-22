«Прагматичный подход, а не варварство»: в СП предложили продавать конфискат Счётная палата и депутаты хотят прекратить уничтожение санкционной продукции тракторами

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Счётная палата России (СП) предложила отменить уничтожение конфиската и вместо известной практики, когда бульдозеры давят иностранные сыры и яблоки, продавать продукцию, если она соответствует требованиям качества и безопасности. Как выяснил NEWS.ru, в Госдуме это предложение встретили с энтузиазмом, поскольку ранее группа депутатов внесла похожий законопроект. Однако пока не очень понятно, будет ли он одобрен, но мнение Счётной палаты — это важный аргумент в пользу отказа от уничтожения «санкционки» в дискуссии, которая длится уже восемь лет.

Не уничтожать, а реализовывать

Проверив порядок распоряжения арестованной и конфискованной продукцией в стране в 2018–2021 годах, СП пришла к выводу, что систему надо менять. Как минимум потому, что давя тракторами в рамках введённых правительством контрсанкций какой-нибудь испанский хамон или польские яблоки, бюджет теряет дополнительный доход.

Как заявил аудитор СП Андрей Батуркин, за четыре года учётная стоимость поступившего в собственность государства конфиската составила более 9 млрд рублей. Наибольшей стоимостью (свыше 1 млн рублей) обладают подлежащие уничтожению медицинские препараты, товары лёгкой промышленности и косметические средства. При этом с 2018-го по первый квартал 2021 года территориальные органы Росимущества реализовали лишь около 8% этого имущества.

Доходы составили чуть более 300 млн рублей. При этом на уничтожение было направлено имущество учётной стоимостью более 2 млрд рублей, — заявил Батуркин.

В связи с этим СП для увеличения доходов бюджета предлагает не уничтожать, а реализовывать товары лёгкой и пищевой промышленности, табак, косметику, соответствующие стандартам качества. Такая мера, помимо дополнительного дохода, минимизирует риски дальнейшего незаконного оборота конфиската и других нарушений на разных этапах его жизненного цикла, заявили в СП. Аудиторы ведомства выявляли «многочисленные факты утраты и ненадлежащего хранения конфискованного имущества».

Как правило, данные ситуации возникали с исполнителями, договоры хранения с которыми имели незначительную стоимость — до 100 рублей. При этом если имущество исчезает, то размер штрафа в соответствии с постановлением правительства не может превышать 10 % стоимости контракта, соответственно, максимальный штраф в этом случае составляет всего 10 рублей, — добавил Андрей Батуркин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициативу СП позитивно оценил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, он напомнил, что его фракция ранее подготовила законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания.

Счётная палата полностью повторяет то, что мы предложили законодательно закрепить. Мы давно говорим: «Прекратите варварство, не надо ничего уничтожать». Зачем огромные деньги тратятся на уничтожение продовольствия, когда можно использовать весь конфискат на государственные и муниципальные нужды, — заявил NEWS.ru Ярослав Нилов.

Парламентарий добавил: если продукты питания соответствуют требованиям и безопасны, то можно их направлять, например, в приюты для бездомных животных. А несертифицированный алкоголь можно перерабатывать и делать из него средства для клининга. Полученную из палёной водки стеклоочистительную жидкость, по мнению Нилова, можно было бы поставлять транспортным предприятиям, принадлежащим муниципальным образованиям или региональным структурам.

Должен быть прагматичный подход, а не варварство. Поэтому спасибо Счётной палате за поддержку нашей инициативы, — подчеркнул депутат Госдумы.

Аргумент в долгой дискуссии

Ярослав Нилов отметил, что разработанный им с коллегами законопроект внесён в Госдуму и сейчас проходит согласования в одном из профильных комитетов. О рассмотрении документа на пленарном заседании нижней палаты пока речи не идёт, хотя отдельные депутаты высказывались в поддержку. Например, Светлана Бессараб из «Единой России» вслед за коллегой из ЛДПР заявляла, что ей «всегда казалось варварством, когда гусеницами бульдозера уничтожают элитные санкционные продукты». А член КПРФ и ветеран ФСБ Николай Харитонов, напротив, критиковал инициативу, полагая, что «пойти на то, чтобы подбирать конфискованное либо выброшенное, значит, перестать себя уважать». Ещё до внесения законопроекта против предлагаемых мер высказывался и президент Владимир Путин, полагая, что «иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать».

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Позицию главы государства поддерживает экономист Василий Колташов. Комментируя законопроект Ярослава Нилова, он заявлял, что «как только санкционка и конфискат перестанут уничтожаться, это немедленно спровоцирует огромный поток контрабанды».

Работает это так: поставщики договариваются с каким-то высоким начальством, которое будет распоряжаться конфискованным грузом. Далее этот груз (уже оплаченный) ввозится в Россию и как бы изымается. После чего его начинают небесплатно распределять по теневым схемам, и груз идёт куда-то. Где-то со скидкой, где-то без неё. И получается, что попытка остановить ввоз нелегальной продукции в большом объеме провалена. Контрабанда идёт потоком, — комментировал Колташов.

По его словам, из-за этого публичное уничтожение конфиската «на протяжении веков, считалось необходимой практикой, <...> чтобы было зафиксировано, засвидетельствовано и всем видно, что здесь никто не поживился».

О коррупционном факторе говорят и сторонники предложения СП. Ярослав Нилов также отметил, что в России существует нелегальный рынок конфиската, где «процветает коррупция, когда изъятое либо частично утилизируется, а затем возвращается при определённых условиях, либо вообще не утилизируется, на всё закрываются глаза, документы уничтожаются, всё попадает на полки магазинов».

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С Ниловым согласен и экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он напомнил, что «такие продукты, как чёрная икра или санкционные сыры, далеко не все уничтожаются и идут на стол определённым людям».

Считаю, что решение [отменить уничтожение конфиската] нужное и его надо принимать. Дискуссия вокруг этого идёт уже восемь лет. Мнение СП способствует этой дискуссии как дополнительный аргумент в продвижении к принятию такого решения, — добавил Шеин.

В августе 2014 года РФ ввела эмбарго на продукты из стран, поддержавших санкции против российских чиновников, топ-менеджеров госкомпаний и представителей крупного бизнеса. Под запрет попали поставки в Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов. Спустя год контрсанкции были расширены. Уничтожение санкционной продукции проводится с августа 2015 года, после того как президент Владимир Путин издал соответствующий указ.