«Позор!»: телеведущий оценил отказ Минтруда от выплат на детей от 16 лет

https://static.news.ru/photo/dfbcd6da-b858-11ea-8785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Юрий Пронько прокомментировал решение Минтруда, который не поддержал инициативу о единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей в возрасте 16 и 17 лет.

Минтруд, помощь детям — это не про бабки, а про совесть! Я понимаю, что нынешний министр труда и соцзащиты господин Котяков вышел из «пальто Силуанова», будучи его замом, набрался опыта, но, пожалуйста, объясните, чем школьник в 16 или 17 лет отличается от школьника 15 лет? — задался вопросом журналист.

Он возмутился, что детей, которые с семилетнего возраста и до 18 лет получают школьное образование, лишили государственной помощи. По его мнению, эти дети должны получать знания и стать интеллектуальной силой России.

Но, по всей видимости, это не входит в планы тех, кто определяет нынче социальную политику в России. Позор! — подытожил Пронько.

В Минтруде не стали поддерживать идею выплат на детей до 18 лет, отметив, что в таком возрасте можно трудоустроиться и самостоятельно зарабатывать деньги. Ранее в Госдуме и Совете Федерации положительно оценили инициативу помощи детям.

В начале июня российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат на каждого ребёнка по 10 тысяч рублей. Этой помощью смогут воспользоваться в общей сложности родители 28 млн детей.

NEWS.ru писал, что для получения новых выплат на детей не придётся подавать никаких заявлений.