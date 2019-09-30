https://static.news.ru/photo/747be0be-e3b0-11e9-99c7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, за что ему хочется критиковать Россию и СССР.

Читатель блога телеведущего задал вопрос, почему Познер часто критикует РФ и Советский Союз за «несовершенство государственной системы, за религию, менталитет общества и по многим другим вопросам», однако при этом «обходит стороной существующее несовершенство западного общества».

Познер в ответ предложил разделять СССР и Россию. Телеведущий отметил, что СССР возник как государство, обещающее построить новое и справедливое общество, однако этих обещаний не сдержал. Советский Союз, по мнению Познера, предал идеалы, лежавшие в основе страны.

Если говорить о России, то хотел бы задать вам вопрос: за что вы были бы готовы хвалить это государство? Что предложило оно такого, чего добилось такого, чем можно было бы гордиться? При своем огромном богатстве что это государство дало людям? — задал встречные вопросы читателю журналист.

Отвечая на последнюю часть вопроса, Познер подчеркнул, что «западного общества» как такового не существует, а есть отдельные конкретные страны со своими достоинствами и недостатками. При этом телеведущий эти недостатки не игнорирует, однако его больше волнует жизнь в России.

Ранее в сентябре, как сообщал News.ru, Владимир Познер заявил о возвращении советских порядков в современную Россию. В качестве примера журналист привёл принятый Министерством образования и науки порядок проведения встреч сотрудников российских вузов с иностранцами, согласно которому учёные из РФ должны общаться с зарубежными коллегами только в специальных аудиториях и без каких-либо гаджетов.