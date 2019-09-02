https://static.news.ru/photo/32a40168-cd84-11e9-9960-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что в России никогда не было демократии, а история страны колоссально отличается от европейской истории.

Так Познер ответил на вопрос своего читателя, почему жители Европы «свободнее внутри себя и во внешней жизни».

В России никогда никаким законом не ограничивали власть царя, а о защите прав рядовых граждан и говорить нечего, написал Познер на своём официальном сайте « Познер Online ».

Познер поделился некоторыми историческими данными, вспомнив, что во время принятия Великой Хартии вольностей в 1215 году в России власть царя никаким образом не ограничивалась. Также он привёл в пример влияние Русской православной церкви, «Церкви куда более темной, чем католическая».

Ранее Познер прокомментировал украшение своего интерьера картинами Гитлера, отметив, что личность человека стоит отделять от его творчества, и нет никакого значения кто написал картину писал News.ru.