https://static.news.ru/photo/7cd62876-6e63-11ea-a31a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер опубликовал обращение к россиянам, которые не верят в коронавирус и считают информацию о нём пропагандой. По его словам, гражданам России всегда была свойственна подозрительность в отношении действий руководства, однако в данной ситуации он считает важным «задуматься, разобраться и понять».

Коронавирус — это не придумка, от придумок люди не умирают. Никакому политику коронавирус не нужен, бизнес от этого страшно страдает, наша экономика страдает, тяжелейший удар, — написал он на своей странице в Instagram.

По его словам, властям не выгодны убытки в сотни миллиардов рублей. Ведущий добавил, что те россияне, кто считает пандемию «фигнёй» и «пропагандой», жить не собираются в принципе.

Согласно последним данным, всего в России выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. В мире число заражённых составляет свыше 422 тысяч. При этом жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек. Выздоровели более 108 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в России разрабатывается новый тест на выявление коронавируса. Он позволит повысить точность диагностики, а также вести мониторинг заболевания в острой стадии.