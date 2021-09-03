Познер назвал «судьбоносный перекрёсток» в истории России

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Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов высмеял заявление помощника Михаила Горбачёва по экономике Олега Ожерельева, который назвал продовольственную проблему основной причиной распада СССР. По его словам, Горбачёв не только не добился успехов в решении проблемы продовольствия, но и усугубил её. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Это смешное заявление. Совсем люди перестали мыслить. А кто виноват в продовольственной проблеме за пять лет своего царствования? Конечно, катализатор — продовольственная проблема. То есть, по мнению Ожерельева, виновата продовольственная...