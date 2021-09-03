Познер назвал «судьбоносный перекрёсток» в истории России
Сергей Попов
Сергей Попов
16:05, 05 сентября 2021
Владимир ПознерФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал момент в истории России, который, по его мнению, определил дальнейшую судьбу страны, вплоть до настоящего времени. Рассуждения на тему о «судьбоносном перекрёстке» для России он опубликовал на своём сайте «Познер Online».
Да, я считаю, что был такой перекрёсток в российской истории, который, собственно, и определил всё, вплоть до сегодняшнего дня. Я полагаю, что когда князь Владимир принял православие, а не католицизм, не иудаизм и не ислам, то этим он определил развитие России, — написал журналист в ответ на вопрос одного из пользователей.
Он добавил, что выбор князем Владимиром государственной религии стал определяющим и для развития национального характера.
Ранее журналист объяснил, почему намерен оставаться в России до конца жизни, хотя имеет, помимо российского, американское и французское гражданство. Он рассказал, что у него русская жена, у которой в России есть свой бизнес. Попытка заставить её переехать с ним в другую страну может привести к распаду семьи. Кроме того, Познер отметил, что у него самого в России хорошая работа, а также авторитет, чего нет в других странах. Начинать строить карьеру за рубежом ему уже не позволяет возраст.