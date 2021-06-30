Видео с допросом брата Кокорина попало в Сеть

В Сети появилось видео с задержанным младшим братом футболиста Александра Кокорина Кириллом. Ролик из отделения полиции опубликовал Telegram-канал «112».

На Кокорина и его приятеля составлен административный протокол по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Мелкое хулиганство». Приговор будет вынесен судом. Где молодые люди будут находиться 48 часов перед заседанием, пока неизвестно.

Младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла задержали минувшей ночью в Москве. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе со знакомым пытался ночью пройти в столичный бар без QR-кода. Получив отказ, приятели устроили потасовку с персоналом заведения.

Позднее стало известно, что нарушители пытались прорваться на территорию Центра международной торговли, где 30 июня пройдёт прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.