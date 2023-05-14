Появились новости о состоянии режиссера Панфилова после инсульта Директор «Ленкома» Варшавер: состояние режиссера Панфилова после инсульта улучшается

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глеб Панфилов

Режиссер Глеб Панфилов постепенно приходит в себя после перенесенного инсульта, сообщил в беседе с ТАСС директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Он подчеркнул, что у режиссера есть все шансы на полное восстановление в ближайшее время.

Это радостное событие на фоне того, что было первоначально. Есть данные, что наш замечательный режиссер Глеб Анатольевич Панфилов сейчас узнает и сына, который находится рядом с ним, подает знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении. Также в это очень верят и врачи, которые его лечат, — сказал Варшавер.

О госпитализации режиссера стало известно 11 мая. Панфилова госпитализировали с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое, сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствует себя нормально, понимает и отвечает на вопросы.

Супруга режиссера Инна Чурикова умерла в январе 2023 года. Причиной смерти актрисы советского кино стала остановка сердца. Народной артистке было 79 лет.