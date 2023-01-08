Появились фото и видео разрушений жилого дома в Хасавюрте после взрыва газа

Фото: 68.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Дагестану опубликовало фотографии последствий взрыва в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте. Как заявили в ведомстве, в результате разрушены три стены первого этажа и выбиты стекла окон.

Информация о происшествии поступила в 01:42. Сообщили о взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме г. Хасавюрт по ул. Датуева, 35.

По прибытии пожарных расчётов установлено, что хлопок, предварительно, произошёл в пристроенном помещении ателье, — заявили в ГУ МЧС по Дагестану.

По последней информации, пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы.

Ранее ГУ МЧС по Дагестану отчиталось, что открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте удалось устранить. К ликвидации последствий ЧП привлекли 28 человек и девять единиц техники.

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