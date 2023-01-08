Взрыв баллона вызвал пожар в автосервисе в Тюмени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени произошел пожар в здании автосервиса. Строение серьезно повреждено. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инцидент произошел в здании автосервиса на улице Буровиков.

Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 квадратных метра, проведены работы по разбору и проливке конструкций. Причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из располагавшихся в помещении автосервиса автомобилей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, информации о погибших и пострадавших не поступало. Здание сервиса получило сильные повреждения, также пострадали пять частных домовладений, расположенных рядом.

На место вызова привлекались от МЧС РФ 16 человек и четыре единицы спецтехники.

Ранее в частном гараже у жилого дома в Уссурийске Приморского края произошел взрыв газа, взрывной волной выбило стекла, пострадал один человек. Площадь возгорания составила 45 кв. м, гараж и автомобиль огнем уничтожены полностью, были повреждены стекла четырех квартир в стоящем рядом доме.

До этого в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.