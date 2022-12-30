В Перми кочегар сжег ретропоезд 1944 года выпуска

Фото: Соцсети

В Перми кочегар почти полностью сжег ретропоезд 1944 года выпуска, который готовился к отправке со станции, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, причиной инцидента стало слишком большое количество угля.

Возгорание произошло вечером 29 декабря. Экипаж пытался потушить огонь своими силами, но через 20 минут пришлось вызывать пожарных. К моменту их прибытия ретропоезд сгорел.

Ранее на подмосковной станции Воскресенск Большого кольца Московской железной дороги загорелась электричка. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание ликвидировали на месте с помощью огнетушителей.

В Бердянске двое жителей были задержаны за совершение диверсии на железной дороге. Злоумышленники повредили линии связи, электрооборудование системы координации движения поездов, а также уложили на рельсы столб, чтобы спровоцировать аварию поезда.