Появились фейковые домены для предзаказа вакцины от коронавируса

Интернет-аналитики обнаружили более 100 доменов, связанных с первой российской вакциной от коронавируса. Некоторые сайты уже предлагают сделать предзаказ препарата и оплатить часть стоимости. Специалисты предупреждают, что это дело рук мошенников.
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, 11 августа. Как
Подобные домены начали появляться ещё до регистрации препарата — в июле и ранее в августе, всего их было зарегистрировано 445. По словам старшего контент-аналитика компании Татьяны Сидориной, как правило, один ресурс в среднем живет меньше суток, однако в некоторых случаях срок может быть и больше.
Разработка российских учёных получила торговое наименование «Спутник V». Она уже успешно прошла два этапа клинических исследований на добровольцах. Очередной этап испытаний начнётся на следующей неделе. В нём примут участие более 40 тысяч человек.
Параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. За их состоянием после прививки обещают тщательно следить.
Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата,
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен