Появились фейковые домены для предзаказа вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c37f97f4-e397-11ea-870c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Интернет-аналитики обнаружили более 100 доменов, связанных с первой российской вакциной от коронавируса. Некоторые сайты уже предлагают сделать предзаказ препарата и оплатить часть стоимости. Специалисты предупреждают, что это дело рук мошенников.

Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, 11 августа. Как рассказал «Коммерсанту» директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин, с тех пор было зарегистрировано 113 связанных с вакциной доменов в зонах .com и .ru. В имени у них содержится подстрока vaccin. По словам эксперта, пока ресурсы не наполнены контентом, но впоследствии мошенники могут ими воспользоваться.



Подобные домены начали появляться ещё до регистрации препарата — в июле и ранее в августе, всего их было зарегистрировано 445. По словам старшего контент-аналитика компании Татьяны Сидориной, как правило, один ресурс в среднем живет меньше суток, однако в некоторых случаях срок может быть и больше.

Разработка российских учёных получила торговое наименование «Спутник V». Она уже успешно прошла два этапа клинических исследований на добровольцах. Очередной этап испытаний начнётся на следующей неделе. В нём примут участие более 40 тысяч человек.

Параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. За их состоянием после прививки обещают тщательно следить.