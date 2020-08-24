Повторно заразившегося COVID-19 главу Тувы отправили в Москву

https://static.news.ru/photo/89403976-e69f-11ea-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: sholban_karaool

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого повторно выявили коронавирус после того, как он переболел в мае, направлен в Москву на дополнительное обследование. Об этом сообщила его пресс-секретарь Долаана Салчак.

В связи с тем, что последствия инфекции не изучены в достаточной степени, глава Тувы направлен для дополнительного обследования в Москву, — написала она на своей странице "ВКонтакте".

Она отметила, что самочувствие Кара-оола расценивается как стабильное. Всё необходимое лечение ему было оказано в Кызыле. В настоящий период глава региона работает в дистанционном режиме и держит на контроле особо важные вопросы. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Брокерт, отмечает Life.

В первый раз об инфицировании коронавирусом глава Тувы сообщил в соцсетях 25 мая. Вместе с ним были госпитализированы ещё несколько чиновников. Шолбан Кара-оол заявил, что все они знали о риске заражения, но «кто-то должен работать, нести ответственность». Но при этом политик отметил старания врачей, писал NEWS.ru.