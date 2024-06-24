«Повод поздравить»: ведущая Киселева о попадании в санкционный список ЕС Телеведущая Киселева заявила, что гордится попаданием в санкционный список ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Киселева

Телеведущая, депутат Московской городской думы Мария Киселева заявила, что гордится попаданием в санкционный список Евросоюза. В беседе с NEWS.ru она отметила, что это повод ее поздравить. По словам телеведущей, подобное решение со стороны ЕС значит, что ее любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества.

Все звонят и спрашивают о попадании в санкционный список. Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране. Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества, — высказалась Киселева.

Она подчеркнула, что благодарна составителям санкционных списков за высокую оценку своей работы на благо России. Телеведущая также выразила надежду, что здравый смысл вернется к Западу.

Уважаемым составителям санкционных списков хочу сказать спасибо за высокую оценку моей деятельности на благо России и также верю, что здравый смысл к ним вернется. Мать у человека одна, и Родина у человека одна. По-моему, это очевидно, — заключила Киселева.

Помимо Киселевой Евросоюз ввел санкции против российских звезд Полины Гагариной и Ярослава Дронова (SHAMAN), а также артиста театра и кино Ивана Охлобыстина и основателя LIFE.ru Арама Габрелянова. В список также попали предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко.