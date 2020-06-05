Повалко не признал себя виновным в злоупотреблении полномочиями

https://static.news.ru/photo/ea8536aa-a720-11ea-8588-fa163e074e61_660.jpg Александр Повалко Фото: rvc.ru

Глава Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко отказался признавать себя виновным по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Об этом заявил его адвокат Георгий Антонов.

Речь идёт об инвестировании средств, вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines, Inc., в другую портфельную компанию — Alion Energy, которая занимается разработкой и строительством солнечных электростанций. По версии следствия, эти средства на самом деле были выведены на счета фирм, подконтрольных членам руководства РВК.

Антонов пояснил, что копания выдала дочерней структуре заём в размере $5 млн для покупки акций. Часть из них уже возвращена, а оставшаяся часть долга должна быть погашена до 2022 года.

Его обвиняют в том, что он должен был принять меры для скорейшего возвращения долга. Как можно признать вину, если срок исполнения — 2022 год? — цитирует РИА Новости адвоката Повалко.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД добивается ареста главы РВК. По словам Антонова, если суд примет такое решение, то это будет «грубейшим нарушением закона и правоприменительной практики», поскольку вышеуказанная статья не предусматривает данную меру пресечения. Накануне Повалко был задержан на 48 часов, а у него дома и в офисах РВК прошли обыски.