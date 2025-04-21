ВС РФ продолжают наступление на ряде направлений спецоперации на Украине. Какие новости известны с фронтов СВО вечером 21 апреля, что рассказал Владимир Путин о победе России, как отомстили ВСУ в Сумах, какие потери понесли офицеры стран НАТО?
Обстановка на фронтах СВО вечером 21 апреля
Политик и блогер Олег Царев сообщил, что ВС РФ уничтожили ударом сверхзвуковой ракеты «Оникс» заглубленный командный пункт противника в Чернобаевке.
«Есть потери среди офицеров, в том числе иностранных, оборудование уничтожено», указывает он.
На Угледарском направлении возобновились бои в районе Богатыря и в направлении на Отрадное. На Покровском фронте в Зверево ВС РФ стараются выдавить противника из села, идут бои между Котлино и Покровском.
«На восточном фланге Торецкого направления во время перемирия противник пытался контратаковать в районе Сухой Балки, атака была отбита. ВС РФ усилили натиск в этом селе и выбили врага из ряда опорников западнее Нелеповки и Леонидовки. У ВС РФ здесь будет обеспечен тыл и можно организовать наступление на Щербиновку. К северу от Торецка наши части теснят противника к поселку Дылеевка», — указывает Царев.
На Часовярском участке возобновились бои. На Краснолиманском участке штурмовики ВС РФ вышли к окраинам Редкодуба. На Купянском направлении идут бои в районе Кондрашовки и у Степовой Новоселки, указывает блогер.
Telegram-канал «НгП РаZVедка», как и Царев, сообщает, что ВС РФ утром 21 апреля нанесли удар по заглубленному командному пункту ВСУ в районе Чернобаевки в Херсонской области. По данным источника, потери противника составили до 20 офицеров, в том числе британский наемник. Как отмечает «НгП РаZVедка», ликвидация данного командного пункта серьезно нарушит систему управления украинских войск на Херсонском направлении.
Украинский Telegram-канал «Резидент» указывает, что Сырский «фактически готовится к сдаче трех ключевых регионов, которые становятся все более уязвимыми на фоне наступления российской армии», и «не способен стабилизировать фронт».
«Темп и направление боевых действий сегодня определяет российская армия. ВСУ уже больше года находятся в положении вынужденной обороны, теряя ключевые территории в Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях, а после провала курской авантюры — и на севере страны», — пишет канал.
Отмечается, что оборона Сумщины, Харьковщины и Днепропетровской области украинским военным командованием провалена. И о проблеме, судя по всему, знают на Западе.
«Знание и понимание — это не помощь, а ВСУ не хватает не только техники, но и элементарно личного состава, к тому же запасы западной помощи истощены, а новые поставки, по данным европейских источников, идут с большими задержками или вовсе блокируются из-за политических разногласий», — подчеркивает канал.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Победа России, возмездие ВСУ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни у кого нет сомнений, что победа в конфликте на Украине будет за Россией.
«Никто в этом не сомневается. И хорошо, что вы нам об этом как человек с боевым опытом напоминаете», — сказал Путин, комментируя слова главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который заключил свой доклад президенту тезисом о будущей победе РФ.
Кроме того, Путин заявил о возмездии ВСУ, совершивших военные преступления в Курской области.
«Всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру у Сумского университета. Гражданский это объект? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками», — сказал российский президент, комментируя ракетный удар 13 апреля.
Путин также сообщил, что ВСУ снизили боевую активность во время перемирия, однако совершили почти пять тысяч атак.
«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки в том числе и командующих группировками нашими», — подчеркнул Путин.
Президент уточнил, что всего было 4900 нарушений, из которых зафиксировано шесть атак и 90 попыток ударов беспилотниками самолетного типа. Путин приветствовал сокращение боевой активности со стороны ВСУ и выразил готовность «посмотреть в будущее».
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