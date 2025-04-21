Потери офицеров НАТО, месть в Сумах: обстановка на фронтах СВО 21 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

ВС РФ продолжают наступление на ряде направлений спецоперации на Украине. Какие новости известны с фронтов СВО вечером 21 апреля, что рассказал Владимир Путин о победе России, как отомстили ВСУ в Сумах, какие потери понесли офицеры стран НАТО?

Обстановка на фронтах СВО вечером 21 апреля

Политик и блогер Олег Царев сообщил, что ВС РФ уничтожили ударом сверхзвуковой ракеты «Оникс» заглубленный командный пункт противника в Чернобаевке.

«Есть потери среди офицеров, в том числе иностранных, оборудование уничтожено», указывает он.

На Угледарском направлении возобновились бои в районе Богатыря и в направлении на Отрадное. На Покровском фронте в Зверево ВС РФ стараются выдавить противника из села, идут бои между Котлино и Покровском.

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«На восточном фланге Торецкого направления во время перемирия противник пытался контратаковать в районе Сухой Балки, атака была отбита. ВС РФ усилили натиск в этом селе и выбили врага из ряда опорников западнее Нелеповки и Леонидовки. У ВС РФ здесь будет обеспечен тыл и можно организовать наступление на Щербиновку. К северу от Торецка наши части теснят противника к поселку Дылеевка», — указывает Царев.

На Часовярском участке возобновились бои. На Краснолиманском участке штурмовики ВС РФ вышли к окраинам Редкодуба. На Купянском направлении идут бои в районе Кондрашовки и у Степовой Новоселки, указывает блогер.

Telegram-канал «НгП РаZVедка», как и Царев, сообщает, что ВС РФ утром 21 апреля нанесли удар по заглубленному командному пункту ВСУ в районе Чернобаевки в Херсонской области. По данным источника, потери противника составили до 20 офицеров, в том числе британский наемник. Как отмечает «НгП РаZVедка», ликвидация данного командного пункта серьезно нарушит систему управления украинских войск на Херсонском направлении.

Украинский Telegram-канал «Резидент» указывает, что Сырский «фактически готовится к сдаче трех ключевых регионов, которые становятся все более уязвимыми на фоне наступления российской армии», и «не способен стабилизировать фронт».

«Темп и направление боевых действий сегодня определяет российская армия. ВСУ уже больше года находятся в положении вынужденной обороны, теряя ключевые территории в Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях, а после провала курской авантюры — и на севере страны», — пишет канал.

Отмечается, что оборона Сумщины, Харьковщины и Днепропетровской области украинским военным командованием провалена. И о проблеме, судя по всему, знают на Западе.

«Знание и понимание — это не помощь, а ВСУ не хватает не только техники, но и элементарно личного состава, к тому же запасы западной помощи истощены, а новые поставки, по данным европейских источников, идут с большими задержками или вовсе блокируются из-за политических разногласий», — подчеркивает канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Победа России, возмездие ВСУ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни у кого нет сомнений, что победа в конфликте на Украине будет за Россией.

«Никто в этом не сомневается. И хорошо, что вы нам об этом как человек с боевым опытом напоминаете», — сказал Путин, комментируя слова главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который заключил свой доклад президенту тезисом о будущей победе РФ.

Кроме того, Путин заявил о возмездии ВСУ, совершивших военные преступления в Курской области.

«Всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру у Сумского университета. Гражданский это объект? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками», — сказал российский президент, комментируя ракетный удар 13 апреля.

Путин также сообщил, что ВСУ снизили боевую активность во время перемирия, однако совершили почти пять тысяч атак.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки в том числе и командующих группировками нашими», — подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что всего было 4900 нарушений, из которых зафиксировано шесть атак и 90 попыток ударов беспилотниками самолетного типа. Путин приветствовал сокращение боевой активности со стороны ВСУ и выразил готовность «посмотреть в будущее».

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