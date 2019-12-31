Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту пересылки военной радиостанции в США.
Как
По данному факту 30 декабря оперативники возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения). Личность подозреваемого устанавливается.
Как сообщал NEWS.ru, 29 декабря в Казахстане был задержан следовавший из РФ грузовик, в котором было около 2300 кг контрабандной красной икры.
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