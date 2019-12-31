https://static.news.ru/photo/633da756-2bbd-11ea-a154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту пересылки военной радиостанции в США.

Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестное лицо от имени жителя Калужской области направило в Соединённые Штаты международное почтовое отправление в марте 2019 года. В апреле таможенники на Казанском вокзале в Москве обнаружили деревянный контейнер с функционирующей переносной радиостанцией для авианаводчиков «Варево-1», которая производилась исключительно для Вооружённых сил РФ.

По данному факту 30 декабря оперативники возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения). Личность подозреваемого устанавливается.

Как сообщал NEWS.ru, 29 декабря в Казахстане был задержан следовавший из РФ грузовик, в котором было около 2300 кг контрабандной красной икры.