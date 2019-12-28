В Казахстане изъята крупная партия красной икры, которую контрабандисты пытались незаконно ввезти в страну из России.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Погранслужбы Комитета нацбезопасности республики Канатбек Султанов. По его словам, груз был обнаружен в грузовике, водитель которого пытался пересечь границу.
Всего было изъято 2300 кг красной икры. Сопроводительные документы к грузу отсутствовали. Контрабандист был остановлен в пункте пропуска «Жайсан авто». Он следовал по маршруту Москва — Алма-Ата,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Алтайском крае таможенники пресекли попытки контрабанды порядка 20 тонн белого и зелёного нефрита.
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