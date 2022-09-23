Пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным Денис Пак ушел из Минпромторга

Фото: minpromtorg.gov.ru/Global Look Press

Денис Пак

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак покинул свой пост в Минпромторге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из автомобильных институтов и транспортном блоке правительства.

При этом говорится, что увольнение Пака обсуждалось давно, в частности, один из собеседников заявил, что глава департамента в последнее время «не принимал участия в отстаивании решений, которые бы шли на польщу автопрому».

Денис Пак стал главой департамента автопромышленности и железнодорожного строения Минпромторга в январе 2017 года, осенью 2018 года он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Тогда же он пострадал в драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в кафе в центре Москвы.

Пак сделал замечание группе молодых людей, после чего Кокорин ударил его стулом по голове. В результате чиновник получил черепно-мозговую травму, а футболист — 7,5 лет колонии общего режима.

Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. В частности, Александра Кокорина суд признал виновным в совершении преступления по статье 115 УК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и статьи 213 УК «Хулиганство». Ему было назначено наказание сроком в один год шесть месяцев.