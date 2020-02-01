https://static.news.ru/photo/ff3602ea-44d9-11ea-835b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство России в Китае приступило к составлению списка россиян, которые планируют в срочном порядке покинуть территорию провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса.

По данным диппредставительства, после возвращения на родину всех граждан поместят на карантин, который продлится 14 дней.

Сотрудники посольства также подготовили перечень данных, которые необходимо предоставить для эвакуации.

Ранее NEWS.ru писал, что два чартерных рейса доставили пассажиров с китайского острова Хайнань в Иркутск. Всех их отправили в карантинную зону аэропорта для проверки на коронавирус.