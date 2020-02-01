Посольство России в Китае приступило к составлению списка россиян, которые планируют в срочном порядке покинуть территорию провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса.
По данным диппредставительства, после возвращения на родину всех граждан поместят на карантин, который продлится 14 дней.
Сотрудники посольства также
Ранее NEWS.ru писал, что два чартерных рейса доставили пассажиров с китайского острова Хайнань в Иркутск. Всех их отправили в карантинную зону аэропорта для проверки на коронавирус.
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