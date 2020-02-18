https://static.news.ru/photo/f9ff8708-5251-11ea-b541-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Diamond Princess Фото: Wataru Kojo/AFLO/Global Look Press

Установлен ещё один случай заражения коронавирусом среди россиян. Вирус был диагностирован у мужа россиянки, которая ранее была госпитализирована с круизного лайнера в Японии.

Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля. В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити, — заявили в посольстве РФ.

Мужчина чувствует себя нормально, болезнь проходит без симптомов. Его супруга находится в одной из больниц префектуры Канагава, отметили в посольстве.

NEWS.ru сообщал, что 17 февраля cтало известно о заражении коронавирусом россиянки на круизном судне Diamond Princess. Он находится на карантине у японского порта Иокогама. В посольстве РФ подчёркивали, что гражданка России не просила об эвакуации.

Лайнер вышел из Иокогамы 20 января. Он должен был вернуться в порт 4 февраля, но 25 января коронавирус был обнаружен у пассажира, спустившегося с борта в Гонконге. Японские власти потребовали бросить якорь рядом с Иокогамой. На борту находятся 3,7 тысячи человек. Их осматривают врачи.