https://static.news.ru/photo/6c7014a4-435e-11ea-91be-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол США в РФ Джон Салливан приехал в СИЗО «Лефортово», чтобы встретиться с обвиняемым в шпионаже американским гражданином Полом Уиланом.

Сегодня посол США Салливан посетил Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», — говорится в сообщении американского посольства в Москве.

В диппредставительстве отметили, что здоровье гражданина США вызывает серьёзное опасение.

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако, по словам Уилана, он думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.

По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе, писал NEWS.ru.