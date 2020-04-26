Посол России в Белоруссии призвал помнить о чернобыльской катастрофе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал память об аварии на Чернобыльской АЭС фактором, сплачивающим людей.
Дипломат
Это их дома, это их кров, это их малая родина. Так было, и об этом нельзя забыть, — подчеркнул Мезенцев.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Украины Николай Тищенко во время обращения в прямом эфире к украинцам по случаю годовщины аварии на ЧАЭС назвал это событие праздником и призвал поздравить ликвидаторов катастрофы.
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