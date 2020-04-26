Посол России в Белоруссии призвал помнить о чернобыльской катастрофе

https://static.news.ru/photo/c678397e-87d6-11ea-aea9-fa163e074e61_660.jpg 26 апреля 1986 года Фото: Игорь Костин/РИА Новости

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал память об аварии на Чернобыльской АЭС фактором, сплачивающим людей.

Дипломат выступил в эфире телеканала «Россия 24» в годовщину трагического события. Он напомнил, что в Белоруссии от последствий катастрофы пострадали сотни населённых пунктов. Мезенцев также отметил, что часть белорусских сельскохозяйственных земель до сих пор не обрабатывается, а жители многих деревень и посёлков были вынуждены оставить свои дома.

Это их дома, это их кров, это их малая родина. Так было, и об этом нельзя забыть, — подчеркнул Мезенцев.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Украины Николай Тищенко во время обращения в прямом эфире к украинцам по случаю годовщины аварии на ЧАЭС назвал это событие праздником и призвал поздравить ликвидаторов катастрофы.