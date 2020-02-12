Необоснованные отказы россиянам во въезде в Израиль негативно скажутся на туризме, а также на культурных и образовательных связях между двумя странами. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
В интервью РБК он
Речь идёт о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей, — подчеркнул дипломат.
Викторов отметил, что Израиль обеспокоен ростом незаконной миграции, однако противодействие этому процессу не должно отражаться на россиянах. Для урегулирования ситуации РФ и Израиль намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИДа и правоохранительных органов.
Ранее, как писал NEWS.ru, Израиль объяснил причину частых отказов во въезде, с которыми сталкиваются российские туристы. По данным израильского управления по вопросам регистрации населения и иммиграции, пограничные службы таким образом реагируют на резкий рост числа российских граждан, которые подают ходатайство о предоставлении убежища в еврейском государстве. Причина, по мнению израильтян, кроется в желании найти на Святой земле работу.
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