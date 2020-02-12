https://static.news.ru/photo/a052f660-4e21-11ea-85a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Необоснованные отказы россиянам во въезде в Израиль негативно скажутся на туризме, а также на культурных и образовательных связях между двумя странами. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

В интервью РБК он сообщил , что в 2019 году во въезде было отказано почти шести тысячам россиян. Это на 1,3 тысячи больше, чем в 2018 году. При этом многие, кому отказали, уверены, что выполнили все необходимые требования для пересечения границы.

Речь идёт о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей, — подчеркнул дипломат.

Викторов отметил, что Израиль обеспокоен ростом незаконной миграции, однако противодействие этому процессу не должно отражаться на россиянах. Для урегулирования ситуации РФ и Израиль намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИДа и правоохранительных органов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Израиль объяснил причину частых отказов во въезде, с которыми сталкиваются российские туристы. По данным израильского управления по вопросам регистрации населения и иммиграции, пограничные службы таким образом реагируют на резкий рост числа российских граждан, которые подают ходатайство о предоставлении убежища в еврейском государстве. Причина, по мнению израильтян, кроется в желании найти на Святой земле работу.