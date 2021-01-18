Посол Италии в Москве привился «Спутником V»

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Итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что сделал российскую прививку от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что никаких побочных эффектов вакцина у него не вызвала.

Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, «Спутник V». Я не испытал никаких особых побочных эффектов, — рассказал дипломат на онлайн-конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари».

В ближайшее время глава дипмиссии Италии собирается сдать тест на антитела, чтобы определить их уровень в организме, пишет ТАСС.

18 декабря также стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов поставил себе прививку от коронавируса. По его словам, он долго обдумывал это решение, но в конечном итоге решился.

Ранее NEWS.ru писал, что специальная форма для записи на вакцинацию появится на портале госуслуг к 31 января 2021 года. После того как человеку введут вторую дозу препарата, он сможет оформить специальный сертификат о том, что вакцинация пройдена.