После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по по статье о хулиганстве после дорожного конфликта в центре Москвы, который закончился стрельбой. Водитель Cadillac выстрелил в таксиста, из-за чего последний был госпитализирован. Инцидент произошёл на Большой Грузинской улице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После дорожного конфликта со стрельбой на Большой Грузинской улице возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), — сказал источник.

Уточняется, что теперь стрелку может грозить до восьми лет лишения свободы. По некоторым данным, пострадавший был ранен в руку. Сейчас он госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

Стрельба произошла днём 3 декабря. Водитель Cadillac после инцидента скрылся с места происшествия. Позднее он рассказал, что причиной произошедшего стал дорожный конфликт. По его словам, в какой-то момент таксист начал отъезжать назад, рискуя задеть чёрное авто. Тогда 43-летний Дмитрий Махалов вышел из машины, чтобы разобраться в ситуации, однако мирно разрешить её не удалось. Завязался конфликт, переросший в драку. В какой-то момент автомобилист достал пистолет и произвёл несколько выстрелов.

В настоящее время водитель Cadillac задержан. Сообщается, что ранее он был судим за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений.