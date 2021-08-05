«Посидела немного в тюрьме»: жена Навального рассказала о встрече с мужем

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия рассказала в Instagram, как прошло её первое длительное свидание с мужем. Женщина провела с супругом три дня.

Посидела немного в тюрьме. Так круто! — написала она.

Навальная рассказала, что перед свиданием узнала у мужа, по каким продуктам он соскучился больше всего. Она привезла много еды, в том числе кастрюлю щавелевого супа и пакет с вишней. На входе продукты досматривала охрана: сотрудники колонии разрезали случайную еду «на предмет героина» и нюхали все напитки «на предмет алкоголя».

После этого супругов завели в коридор, где расположены комнаты и кухня. Навальная отметила, что в Покровской колонии, где сидит муж, это место «очень приличного вида и похоже на двухзвёздочную гостиницу, даже картины на стенах висят».

Ну а потом заводят очень похудевшего загорелого улыбающегося мужчину в тюремный робе — это твой муж. И в таком закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней вы проводите три дня. <...> Через три дня всё заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия — только пустая кастрюля из-под борща, — добавила она.

Навальная отметила, что эти три для были для неё счастливыми, потому что любимый человек был рядом.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления. Московским судом оппозиционер был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.