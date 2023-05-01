Пошлина на экспорт нефти из России вырастет Минэкономразвития: пошлина на экспорт нефти увеличится до 14,4 доллара за тонну

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пошлина на экспорт нефти и тяжелых нефтепродуктов из России с 1 мая увеличивается на десять центов, достигнув $14,4 за тонну, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Средняя цена на нефть Urals в период с 15 марта по 14 апреля составила $51,15 за баррель или $373,4 за тонну. Месяцем ранее баррель основной российской экспортной марки стоил $50,8.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $4,2 доллара за тонну. Сбор на экспорт коммерческого бензина составит $4,3, прямогонного (нафта) — $7,9. Налог на вывоз сжиженного газа и на чистые фракции СУГ с 1 мая останется на уровне нуля. Пошлина на кокс составит $0,9 за тонну.

Ранее правительство РФ распорядилось приостановить до 1 апреля 2024 года публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата. Засекречены будут в том числе сведения о добыче нефти за март. В случае информации, предоставляемой ежеквартально и ежегодно, будут засекречены все сведения, собранные с 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что дивидендная доходность многих российских компаний, несмотря на экономические трудности, в 2023 году приблизится к двузначному показателю. По индексу Московской Биржи она находится в районе 11%, а индекс МосБиржи уверенно показывает непрерывный рост на протяжении девяти недель. Торги 22 апреля показали, что он закрепился рядом с отметкой в 2640 пунктов, что является максимальным показателем с апреля прошлого года.