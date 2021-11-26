Порядок встречи Путиным гостей резиденции в Сочи показали на видео

Порядок встречи президентом России Владимиром Путиным гостей в сочинской резиденции «Бочаров ручей» показали на видео. Ролик опубликовали на портале «Вести.ру». Корреспондент программы «Москва. Кремль. Путин» прошёл по маршруту главы государства в резиденции.

Приехав к резиденции Путина в Сочи, сначала иностранные лидеры подъезжают к крыльцу, поднимаются по лестнице, а после их встречает российский лидер и провожает в зал для переговоров. По дороге гости успевают обменяться впечатлениями и репликами, а также обсудить некоторые вопросы.

В декабре 2020 года внутреннее убранство резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарёво впервые попало в объектив телекамер. Кадры интерьера были продемонстрированы в передаче тележурналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин».

В видео, снятом перед началом пресс-конференции, показано, как Путин входит со двора в здание, затем долго идёт по коридорам своей резиденции. Рядом с ним идёт помощник. На стенах коридора висят картины, везде установлены рециркуляторы воздуха, стоят удобные белые кресла.