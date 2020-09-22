Портал «Лента.ру» оштрафовали на 800 тысяч за статью о марихуановом бизнесе

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Верховный суд РФ оставил в силе решение Зюзинского районного суда Москвы, потребовавшего оштрафовать портал «Лента.ру» на 800 тысяч рублей за материал о марихуановом бизнесе в Европе. Соответствующее решение ВС РФ принял 4 сентября 2020 года.

Согласно вердикту инстанции, в тексте описываются способы и преимущества выращивания конопли (наркосодержащее растение, включённое в список растений, подлежащих контролю в РФ). Штраф назначили в соответствии с санкцией части 1 статьи 6.13 кодекса об административных нарушениях — ответственность по ней предусмотрена за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, пишет «Лента.ру».

По словам главреда портала Владимира Тодорова, в РФ пока не готовы адекватно обсуждать наркополитику, а без диалога властей и общества «о гуманизации антинаркотического законодательства, декриминализации ряда наркотических веществ», Россия может и дальше остаться страной, «где каждый четвёртый заключённый сидит по статье 228, дворы полны закладок, а даркнет-площадки ежегодно делают миллиарды на сломанных судьбах наркопотребителей». Редакция подчеркнула, что сайт всегда выступал против пропаганды наркотиков и их неосознанного употребления.

Накануне стало известно, что в ходе расследования дела, возбуждённого в отношении замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки, у него обнаружили две плантации конопли. Более того, в ходе единовременно проведённых 10 обысков у лиц, имеющих отношение к делу, были обнаружены и изъяты имеющие значение для следствия предметы и документы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ДПС заметили на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области бензовоз Scania, водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения. Силовики попытались остановить грузовик, но шофёр решил продолжить движение. Свои действия он объяснил страхом перед ответственностью за употребление наркотиков перед началом поездки.