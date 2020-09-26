Попытки вытащить студентов из упавшего лифта в вузе Москвы попали на видео

Попытки вытащить студентов из упавшего и застрявшего лифта в Московском финансово-юридическом университете попали на видео.
На ролике, который
Ребята, которые были в самом лифте, рассказали, что свет отключился. Воздуха перестало хватать. Двое ребят потеряли сознание, — отметил он.
Следственный комитет России начал проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете. Ранее студенты сообщили в социальных сетях, что в корпусе «Калужский» упал и застрял лифт. Несколько человек получили травмы. По их словам, в деканате запретили открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта. Все вызовы руководство учебного учреждения отменяло, чтобы «не портить репутацию».
Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева считает, что инцидент произошёл по вине учащихся, которые якобы грубо нарушили требования эксплуатации и перегрузили лифт. Кроме того, они повредили кабину, пытаясь выбраться. Нескольких доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь, писал NEWS.ru.
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