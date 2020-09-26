Попытки вытащить студентов из упавшего лифта в вузе Москвы попали на видео

https://static.news.ru/photo/b6b7ba5a-ffef-11ea-89af-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГСУ СК РФ

Попытки вытащить студентов из упавшего и застрявшего лифта в Московском финансово-юридическом университете попали на видео.

На ролике, который опубликовало РЕН ТВ, видно, как молодые люди выламывают двери лифта. Кроме того, очевидец рассказал подробности инцидента. По его словам, что в кабину зашли 12 человек.

Ребята, которые были в самом лифте, рассказали, что свет отключился. Воздуха перестало хватать. Двое ребят потеряли сознание, — отметил он.

Следственный комитет России начал проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете. Ранее студенты сообщили в социальных сетях, что в корпусе «Калужский» упал и застрял лифт. Несколько человек получили травмы. По их словам, в деканате запретили открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта. Все вызовы руководство учебного учреждения отменяло, чтобы «не портить репутацию».

Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева считает, что инцидент произошёл по вине учащихся, которые якобы грубо нарушили требования эксплуатации и перегрузили лифт. Кроме того, они повредили кабину, пытаясь выбраться. Нескольких доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь, писал NEWS.ru.