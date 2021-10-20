«Попросили опознать себя же»: Собчак рассказала, как прошёл допрос в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что побывала в Сочи на допросе по делу о смертельном ДТП. По её словам, сотрудники правоохранительных органов задавали ей те же вопросы, что и на допросе в Москве. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи, — написала она.

Ведущая отметила, что силовики не проводили очной ставки, так как её слова полностью совпадают с показаниями её водителя. Также её попросили подтвердить подлинность съёмок, на которых она ведёт мероприятие в Розе Хутор.

Попросили <...> опознать себя же, садящуюся на заднее сидение «Майбаха», — заключила она.

Собчак проходит по делу как свидетель, в момент аварии она находилась на месте пассажира.

Накануне звезда улетела в Париж. Однако она пробыла там несколько часов, к вечеру 19 октября вернувшись в Москву. Как заявил адвокат Сергей Радько, никаких ограничений для пересечения границ РФ у свидетеля нет.

В рамках следственных действий планируется допросить всех пассажиров «Майбаха», в котором в момент аварии находилась Собчак. Водитель автомобиля Олег Цой уже признал вину и раскаялся в содеянном, он находится под домашним арестом.

Авария произошла 9 октября на трассе по пути в аэропорт Адлер. Mercedes с Ксенией Собчак, находившейся на месте пассажира, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen. В результате погибла женщина, два человека пострадали.